Finanšu ministrija skeptiski raugās uz Lietuvas banku virspeļņas modeli

ZZS un “Progresīvie” sola atbalstu

Saeimā iepriekš virspeļņas nodokli pēc Lietuvas parauga aizstāvēja gan Zaļo un zemnieku savienība, gan “Progresīvie”, turklāt attiecinot to ne tikai uz bankām. ZZS likumprojektu par to iesniedza martā, savukārt “Progresīvo” frakcija to atbalstīja balsojumā.