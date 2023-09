Kritikas vilnis licis politiķiem piesardzīgāk komentēt iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam no JV puses varētu tikt virzīta Inga Bērziņa (JV).

Saeimas priekšsēdētāja amatam no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rindām cita starpā izskanēja arī ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Viktora Valaiņa kandidatūra.

Tajā pašā laikā arī netika izslēgta arī iespēja Valainim ieņemt amatu valdībā. No izšķiršanās šajā jautājumā varētu būt atkarīgs, cik aktuāla būtu iespēja parlamenta augstākajam amatam apsvērt arī deputātu, kādreizējo partijas "No sirds Latvijai" vienu no līderiem un Satversmes tiesas bijušo priekšsēdētāju Kūtri.