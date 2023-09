VIDEO ⟩ Divu šoferu domstarpības Juglas ielā beidzas ar pilnībā iznīcinātu auto

"Toyota" spēkrats apskādēts neatgriezeniski. Automašīnas priekša ir samīcīta, divi riteņi nolauzti, bet, par laimi, šoferis ir vesels neatkarīgi no tā, ka ieskrēja ceļa norobežojošajā barjerā un apgaismes stabā. Abi negadījumā ierautie vadītāji brauca vienā virzienā uz Mežciema pusi, bet nesadalīja joslu.

"Krustojumā viņš man uzsita pa šejieni, pa sāniem. Manu auto sagrieza un uzsvieda uz apmales. Es pārkārtojos no vienas rindas uz otru. Viņam tas nepatika, viņš mani panāca un uzsita. Viņš to neslēpj, pats to saka. Un galvenais, ka viņš ir mašīnā ar bērnu. Es viņam vaicāju: tev bērna nav žēl?" stāstīja "Toyota" vadītājs Aleksandrs.