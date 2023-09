Pārdala 85 293 eiro VID informācijas sistēmas uzlabošanai

Līdzekļi tiks pārdalīti no no budžeta resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz Finanšu ministrijas budžeta programmu "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".

Šī gada 17.janvārī FID informēja sistēmas "goAML" lietotājus, ka no 1.augusta tiks veiktas izmaiņas aizdomīgu darījumu ziņojumu datņu struktūrā, paredzot jaunu lauku ieviešanu vai iepriekšējo lauku atrašanās vietas maiņu, kas nozīmē, ka arī VID no FID saņemtajiem ziņojumiem būs cita struktūra. Saņemot citādi strukturētus ziņojumus VID informācijas sistēmās, tie tiks atzīti par kļūdainiem un tālāka to apstrāde netiks veikta. Līdz ar to šo ziņojumu dati VID sistēmās nebūs pieejami.