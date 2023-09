“Tikai neraudi! Feministiskie skatījumi": lekcijas, sarunas un darbnīcas

15. septembrī plkst. 18.00 ar lekciju “Viena deputāte un 99 deputāti. Bertas Pīpiņas darbība Ceturtajā Saeimā un Latvijas starpkaru politikā” muzejā uzstāsies vēsturniece Ineta Lipša. Demokrātiskā Centra partijas politiķe Berta Pīpiņa 1931. gadā kļuva par vienīgo sievieti-deputāti starpkaru Saeimās. Viņa strādāja pēdējā no četrām Saeimām, kuras Latvijas pilsoņi ievēlēja līdz 1934. gadam, kad Ministru prezidents Kārlis Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu, likvidējot parlamentāro demokrātiju. Šajā priekšlasījumā varēs gan uzzināt par to, kāpēc četrās Saeimās tika ievēlēta tikai viena sieviete un ko sieviešu organizācijas Bertas Pīpiņas vadībā darīja, lai mainītu situāciju nākotnē, gan gūt priekšstatu par to, kā uz šo situāciju reaģēja pārējie 99 deputāti.