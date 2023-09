Depozīta sistēmā nodoti vairāk nekā 500 miljoni iepakojumu

Šā gada dati liecina, ka no visiem pārdotajiem iepakojumiem iedzīvotāji visaktīvāk nodod ūdens (88%), limonāžu (84%) un PET iepildīta alus (91%) iepakojumus, bet mazāk tiek nodoti jaunā tvēruma produkti, tostarp no visa veida alkoholiskajiem dzērieniem PET un skārdenēs nodod 42%, bet no dzērienu sīrupiem - 29%.