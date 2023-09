Rēzeknē samazināti un pat atcelti vairāki pašvaldības pabalsti

Viens no brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, kas tiek saglabāts, bet samazinātā apjomā, ir pabalsts jaundzimušā aprūpei.

Bez izmaiņām tiek saglabāts ēdināšanas pabalsts bērnam ar invaliditāti, kuru piešķir, pamatojoties uz viena no bērna vecākiem, iesniegumu. Pabalstu 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam, kuram ir invaliditāte un kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.