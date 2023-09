Ieskaties ⟩ Šoigu izrāda Ziemeļkorejas diktatoram Krievijas raķetes

Rietumu mediji un amatpersonas iepriekš bija saistījušas Kima vizīti Tālajos Austrumos ar sarunām par artilērijas lādiņu un prettanku raķešu piegādēm no Ziemeļkorejas. Saskaņā ar laikraksta "Financial Times" informāciju Maskava par palīdzību karā Ukrainā varētu samaksāt ar graudiem, naftu un militārajām tehnoloģijām, kā arī valūtu. Tiesa gan, ar to tiktu pārkāptas ANO sankcijas, ar ko aizliegta bruņojuma tirdzniecība ar Ziemeļkoreju.