Dzērājšoferi gāž Rīgas pili riņķī ar apžēlošanas lūgumiem

Valsts prezidents šonedēļ izskatīja deviņu ieslodzīto lūgumus par apžēlošanu. Taču Edgars Rinkēvičs lēma - neviens no viņiem to nav pelnījis. Puse no šiem lūdzējiem bija dzimumnoziedznieki - pedofili, izvarotāji. Tātad sevišķi smagu noziegumu pastrādātāji. Vidēji gadā uz Rīgas pili atceļo 150 apžēlošanas lūgumu. Līdz izskatīšanai uz prezidenta galda rindā jāgaida no četriem līdz pieciem mēnešiem. Pēc noraidījuma atkārtoti apžēlošanu var lūgt tikai pēc gada. Kopš valsts neatkarības atgūšanas valsts prezidenti izskatījuši kopumā vairāk nekā astoņus tūkstošus apžēlošanas lūgumu, no kuriem apmierināti 668. Pašreizējais prezidents Edgars Rinkēvičs, kopš stājies amatā, ir izskatījis 19 lietas un apžēlojis 1 notiesāto.