Noskaties ⟩ Valdības veidošanas spraigais noslēgums: pēdējā brīža ministri un Baika aizturēšana

Ja par Kūtri kā iespējamo Saeimas spīkeru kurnēšana ir vien sociālajos tīklos, tad par deputāta un lauksaimnieka Kaspara Meļņa (ZZS) nominēšanu par klimata un enerģētikas ministru, kura pārziņā tiks nodota arī vides aizsardzība, atklātu protesta vēstuli uzrakstīja vides nozares organizācijas. Melnis to komentē optimistiski: “Mums tie mērķi jāsasniedz kopīgi. Gan lauksaimniekiem, gan vides organizācijām, gan arī mums pašiem – katram no mums. Tāpat arī ļoti liels uzsvars būs uz Satiksmes ministriju, jo mēs gribam, mums ir tie lielie uzstādījumi – klimatneitrāli 2050. gadā, un mēs nevaram vienkārši tā, ka viens sektors to visu iznesīs. Un tas viss iet caur diskusiju un caur kopējiem punktiem, kur mēs kopīgi to varam sasniegt. Jo es uzskatu tiešām, ka mēs visi domājam, un arī kā lauksaimnieks, ka mēs gribam dzīvot tīrā, ekoloģiskā vidē un lai tāda ir arī vide mūsu bērniem un mazbērniem.”