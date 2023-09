Arodbiedrība nemierā ar ieceri saglabāt valsts finansējumu veselības aprūpei pašreizējā līmenī

Viņa pauž, ka tas šogad ir aptuveni 1,8 miljardi eiro jeb tikai 4,2% no prognozētā iekšzemes kopprodukta. Tas nozīmē, ka valdība plāno arī turpmāk badināt valsts veselības aprūpi, pakļaujot slimnīcas nemitīgam bankrota riskam un pagarinot rindas pēc pakalpojumiem ārstniecības iestādēs, uzsver organizācijā.

LVSADA norāda, ka atbilstoši PVO ieteikumiem valsts veselības aprūpes finansējumam jāsasniedz vismaz 12% no vispārējās valdības. Vispārējās valdības budžetu 2023.gadam veido konsolidētā budžeta (14,7 miljardi eiro) un speciālā budžeta (4,1 miljardi eiro) summa - 18,8 miljardi eiro. Tātad arī pēc papildus 140 miljonu eiro piešķīruma, no kuriem pagaidām apstiprināti tikai 98 miljoni, Latvijas veselības nozares budžets (1,8 miljardi) šogad sasniegtu tikai 9,6% nevis 12% no vispārējās valdības izdevumiem.