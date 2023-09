ŅEM VĒRĀ ⟩ Stājušās spēkā izmaiņas vairākos autobusu maršrutos no Rīgas

Reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Liepāja dažādu reisu kustības grafikos tiek iekļautas vairākas pieturas, tostarp reisā plkst.6.35 no Liepājas pasažieri turpmāk varēs iekāpt un izkāpt pieturā "Rudbārži" Skrundas pagastā, tāpēc galapunktā Rīgā autobuss pienāks piecas minūtes vēlāk - plkst.10.25.

Tāpat divos reisos no Rīgas iekļauta pietura "Batari" Dobeles novada Jaunbērzes pagasta - plkst.13.20 un plkst.13.55, kā arī pietura "Lankas" Durbes pagastā iekļauta trīs reisos no Liepājas autoostas - plkst.8.35, plkst.10 un plkst.13.05, kā arī trīs reisos no Rīgas starptautiskās autoostas - plkst.9.15, plkst.18 un plkst.19.40.