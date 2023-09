Lietuva apsver izstāšanās no kasešu munīcijas aizlieguma konvencijas

"Tas ir jautājums, uz kuru nav ļoti vienkāršas atbildes," otrdien viņa teica žurnālistiem, komentējot Aizsardzības ministrijas ierosinājumu Valsts aizsardzības padomē izskatīt iespējamo izstāšanos no Konvencijas par kasešu munīciju.

Kā klāstīja Šimonīte, no vienas puses, kasešu munīcija veicinātu Lietuvas aizsardzības spējas, jo iespējamais ienaidnieks jau izmanto tādu bruņojumu, tomēr, no otras puses, izstāšanās no starptautiska līguma var kaitēt Lietuvas reputācijai.