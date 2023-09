Aicina uz seksuālajai labbūtībai un drošībai veltītām meistarklasēm

Cilvēka brīvība beidzas tur, kur sākas otra personiskās robežas, tāpēc piekrišana (angliski – consent) ir cieņpilnas dzīves neatņemama sastāvdaļa un jebkuru, it īpaši intīmo, attiecību pamats. 20. septembrī meistarklasē “Pajautā vispirms! Piekrišana kā prakse baudpilnās attiecībās” dalībnieki uzzinās, kāda ir tās nozīme, kāpēc un kā to sajust, sniegt, jautāt neatkarīgi no attiecību veida un ilguma. Iesaistoties atraktīvos vingrinājumos, dalībnieki atklās, kāpēc piekrišana neaprobežojas ar “jā” vai “nē”, iemācīsies labāk izprast savu ķermeni un tā robežas, kā arī apgūs praktiskus komunikācijas paņēmienus, kas ļauj ne tikai izvairīties no nepatīkamām un pat vardarbīgām situācijām, bet arī uzlabot intīmās dzīves kvalitāti.