Vientuļais tēvs: uzzināju, ka māte dēlu ir atdevusi bērnunamā

Sākumā ar sievieti, kura vēlāk viņam dāvāja dēlu, dzīve bija laimīga, viss bija labi līdz brīdim, kad pieteicās bērns. Tad attiecībās sākās nesaskaņas un tās izjuka. Pirmos trīs dzīves gadus dēls dzīvoja pie mammas, bet Zintis esot pelnījis naudu un rūpējies, cik spējis. "Bet tad es uzzināju, ka esmu to lieki viņai sūtījis.”

"Kas viņai prātā notika, es nepateikšu, jo nebiju klāt. Varbūt netika ar kaut ko galā. Un tad viņa no bērna atteicās. Viņam palika trīs gadi, kad man atnāca ziņa no bāriņtiesas. Tad man bija pilnībā viss jāmet pie malas un jāatgūst dēls," stāsta Zintis. "Man bija jāpierāda sava atbildība par to, ka tas ir mans bērns."