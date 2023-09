NASA zonde izlido cauri masīvam Saules uzliesmojumam un nofilmē to

Šādi uzliesmojumi uz Saules veidojas, kad no tās atmosfēras izvirst ārkārtīgi karstas plazmas strūklas. Tās sastāv no uzlādētām daļiņām, kas dažos gadījumos var kaitēt Zemes satelītiem un sakariem. NASA raksta, ka tas ir viens no spēcīgākajiem Saules uzliesmojumiem, kas reģistrēts.