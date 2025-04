Arvien vairāk pierādījumu dzīvības pastāvēšanai uz planētas K2-18b

Tomēr, lai novērtētu, vai tur varētu pastāvēt dzīvība, ir jāanalizē atmosfēra. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti attiecībā uz tālām planētām. Tas ir iespējams tikai tad, ja planēta, skatoties no Zemes, šķērso savu zvaigzni un nedaudz to aizēno. Daļa gaismas iekļūst planētas atmosfērā un nedaudz maina gaismas spektru. Šo sīko izmaiņu mērīšana ir viens no galvenajiem Džeimsa Veba teleskopa uzdevumiem.