Cilts joprojām atsakās no jebkāda kontakta ar ārpasauli, uzbrūkot katram, kas pietuvojas salai. 2006. gadā divi indiešu maluzvejnieki, kas bija noenkurojušies netālu no salas, lai pārlaistu nakti, tika nogalināti pēc tam, kad laiva norāvās no enkura un aizdreifēja līdz krastam. Ūdeņi apkārt salai ir populāra zvejas vieta maluzvejnieku un malumednieku vidū, kas ķer bruņurupučus un omārus.