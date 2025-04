Patiesais stāsts par Kaju stopētāju jeb īkšķotāju ar cirvi

2023. gada dokumentālajā kriminālā “Īkšķotājs ar cirvi” (The Hatchet Wielding Hitchhiker), kas skatāms LMT Viedtelevīzijā, uz ekrāniem atkal parādījās šī vienas paaudzes varbūt jau aizmirstā, bet jaunākai paaudzei nezināmā seja. Īkšķotājs ar cirvi, Kajs stopētājs, Kalebs Makgilverijs. Uz dažiem mēnešiem viņš pacēlās slavas un cieņas zenītā, tomēr tad no tās augstumiem nogāzās vienā mirklī, no visu mīlēta varoņa kļūstot par aukstasinīgu slepkavu. Kas tad īsti notika?