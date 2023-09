“Pirmais satraukums bija – kā to pateikt vīram?”

Tobrīd Līgas vienīgais satraukums bija par to, kā to pateikt vīram. “Domāju – kaut tikai es varētu pateikt vēl šodien, lai gan neiedomājos, ka viņam tūlīt jābrauc ar auto uz mājām, jo ir vakars un apmeklētāji nedrīkst palikt pa nakti. Neiedomājos, ka varbūt šis nav labākais brīdis šādām ziņām, tāpēc, kad mani noveda lejā, tā bija gandrīz pirmā lieta, ko pateicu vīram,” Līga atminas un stāsta, ka jau nākamās dienas agrā rītā saņēma no vīra gūzmu jautājumu par to, kādas pārbaudes bērnam veiktas un kādi ir rādītāji. “Vīrs pa nakti bija izlasījis kaudzēm informācijas, kas saistīta ar šo diagnozi, pretēji man, kas vēl nezināja gandrīz neko.”