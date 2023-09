NOSKATIES ⟩ Dažādos skandālos iesaistītā “Rīgas karte” nepiedalās krimināllietā pret bijušo valdes locekli Brandavu

Patiesībā gan "Liepājas autobusu parks" 2018.gada vasarā daudz izteiktāk vērsās pret RS iepirkumu par pārvadājumiem ar mikroautobusiem, vairākkārt sūdzoties par to Iepirkumu uzraudzības birojā. Tomēr galu galā vienīgais pretendents šai iepirkumā palika SIA "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS), ar kuru arī tika noslēgts līgums. Šis uzņēmums ilgstoši ir bijis cieši saistīts ar RK valdes locekli Aleksandru Brandavu, kurš ir bijis arī RMS patiesais labuma guvējs.

Vaicāts par versiju, ka 2018.gada notikumi varētu būt saistīti ar autobusu pārvadājumu kompānijām, kurām ir saikne ar Brandavu, prokurors Vladislavs Andrejevs atbild: "Šeit es vienīgi varu komentēt to, ka dažos dokumentos parādās šie uzņēmumi, ka attiecīgie darbi ir veikti attiecībā uz jūsu minētajiem uzņēmumiem. Bet šie attiecas tieši uz to [apsūdzības] daļu, ka tie nav veikti SIA "Rīgas karte” interesēs."

Prokurors Andrejevs apsūdzību cēlis, jo uzskata, ka Federa firmas BKC norādītie darbi atsevišķos gadījumos neesot veikti vispār, citos – nav veikti norādītajā apjomā vai arī veikti kādās citās interesēs. Detalizētāk par to runāt līdz tiesas debatēm prokurors negrib. Federam inkriminēta arī naudas atmazgāšana, jo daļu no naudas, kas saņemta no RK – 25 tūkstošus eiro – BKC samaksājis Federa Mērsraga privātmājas būvniekam.