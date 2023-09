Iedzīvotājiem būs pieejamas trīs dažādas gripas vakcīnas

Pēc viņas paustā, viena no vakcīnām ir jau ierastā un iepriekš lietotā standarta deva, četrus gripas celmus saturošā vakcīna - nedzīva, injicējama vakcīna. Arī šogad tā par valsts līdzekļiem būs pieejama visiem bērniem no sešu mēnešu līdz divu gadu vecumam, un tā ir iekļauta valsts imunizācijas kalendārā. Tāpat šī vakcīna ir valsts apmaksāta un stingri rekomendēta visām grūtniecēm, kā arī pieaugušajiem vecumā līdz 64 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.

Pagaidām gan valsts apmaksāta nazālā vakcīna Latvijā būs bērniem no divu līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot). Vakcīna ir reģistrēta bērniem no divu gadu vecumam, tāpēc zīdaiņiem vecumposmā no 6 līdz 23 mēnešiem ir standarta devas injicējamā vakcīna. Zavadska skaidroja, ka noteiktā vecuma robeža nav saistīta ar lietošanas vai reģistrācijas ierobežojumiem, bet gan ar finansēm. IVP cer, ka nākotnē Latvijā to varēs saņemt bērni līdz pat 18 gadu vecumam.