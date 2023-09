Otrdien un trešdien būs izmaiņas 11. tramvaja maršruta kustībā

No otrdienas līdz trešdienai, 27. septembrim, plkst. 21 līdz pēdējam reisam tiks veikti asfaltēšanas darbi uz Brasas pārvada, līdz ar to tiks slēgta 11. tramvaja kustība pa to, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".