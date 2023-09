Izglītības ministre Čakša iztur neuzticības balsojumu

Šlesers akcentēja, ka šodien nerunās par to "visu labo", kas ir izglītības jomā, bet par problemātiskām lietām. Politiķis atgādināja par agrāk notikušo skolotāju protestu saistībā ar atalgojumu, un pedagogi tagad gaidīšot 2024.gada budžeta skaitļus, lai tiktu skaidrībā par to, cik viņiem maksās.

Demisijas pieprasījumā runas gan nav par naudu, bet par to, lai vecāki būtu iepriekš informēti par izglītības saturu, atzīmēja Šlesers. Ažiotāžu izsaukušais metodiskais materiāls par seksuālo izglītību nonāca apritē skolās, neinformējot vecākus, sacīja LPV frakcijas vadītājs, akcentējot, ka tieši vecākiem nevis kādiem ierēdņiem šajā jautājumā jānosaka, kas tiks mācīts bērnam.

Politiķis norāda, ka Čakša no vienas puses sapratusi, ka notikusi "iebraukšana grāvī", par ko liecina VISC vadītājas Lienes Voroņenko atstādināšana no amata uz šajā jautājumā ierosinātās disciplinārlietas izmeklēšanas laiku. Tomēr Šlesers vēlas saņemt ministres skaidrojumu, kā "viens ierēdnis" var noteikt šāda metodiskā materiāla ieviešanu - opozīcijas politiķa ieskatā šādam solim esot bijis akcepts no ministrijas augstākās vadības.