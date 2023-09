Aicina uz izstādi “raDOT”, kurā skatāmi arī darbi, ko radījuši bērni ar īpašām vajadzībām

Vienlaikus būs aplūkojami arī darbi, ko radījuši mākslu skolas “Kultūras Patnis” audzēkņi un pedagogi. Izstādes tapšanā piedalījušies bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Izstāde aplūkojama bez maksas, aicināts ikviens interesents.

Viens no izstādes “raDOT” mērķiem ir apliecināt, ka māksla sekmē vienlīdzību un izpratni par to, kā pieņemt atšķirīgo un vairot labo. Mākslā var izpausties gan bērni, kuri to apgūst profesionālās pilnveides programmā, gan bērni ar īpašām vajadzībām, kuriem tas ir arī līdzeklis, lai sazinātos ar pasauli; gan jaunieši, kuri sper pirmos soļus radošuma pasaulē, gan pieredzējuši pedagogi.