Vai Polija izsūtīs ukraiņus, kas ir iesaukšanas vecumā?

Augustā vidū saistībā ar korupciju Ukrainas Nacionālās drošības padome nolēma atlaist visus reģionālo kara komisariātu centru vadītājus. Padome arī aktualizēja jautājumu par militāro medicīnisko komisiju darbu. Līdz ar to 30. augustā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis deva rīkojumu pārbaudīt visus medicīnisko komisiju slēdzienus, ar kuriem pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī iesaukšanas vecuma vīrieši atbrīvoti no mobilizācijas. Savukārt septembrī Zelenska partijas biedrs, Ukrainas parlamenta deputāts Davids Arahamija ierosināja Ukrainas tiesībsargājošās iestādēm pieprasīt, lai ES dalībvalstis izdod iesaukšanas vecuma vīriešus, kuri, bēgot no mobilizācijas, nelegāli pametuši Ukrainu.