Ievēlēti jaunie Saeimas komisiju vadītāji

Komisijā vēl strādās deputāti Didzis Šmits (AS), Harijs Rokpelnis (ZZS), Zane Skujiņa-Rubene (JV), Māris Sprindžuks (AS), Atis Labucis (JV), Jānis Grasbergs (NA), Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Jekaterina Drelinga (Stabilitātei), Ligita Gintere (ZZS), Rihards Kols (NA).

Līdz šim komisijas priekšsēdētāja biedrs bija Artūrs Butāns (NA), kurš komisijas sēdē tika atsaukts no amata.

Tāpat Budžeta komisija deleģēja deputāti Aivu Vīksnu (AS) darbam Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijā. Komisija pieņēma lēmumu, ka apakškomisijā darbojas pa vienam deputātam no katras frakcijas, taču, ja Budžeta komisijas deputāts vēlas piedalīties apakškomisijas darbā, viņš drīkst to darīt.