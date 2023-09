No nākamā gada pakāpeniski paaugstinās akcīzes nodokli

FM atzīmē, ka akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem, e-šķidrumam un tabakas aizstājējproduktiem primārie mērķi ir neierobežot šo izstrādājumu brīvu apriti Eiropas Savienības kopējā tirgū, mazināt to ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus.

Līdz ar to no 2024.gada 1.marta paredzēts triju gadu periodā pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes cigaretēm, cigāriem un cigarillām, smēķējamai tabakai (smalki sagrieztā tabaka, cita smēķējamā tabaka), tabakas lapām, karsējamai tabakai, e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem, lai padarītu tos mazāk pieejamus sabiedrībai, kā arī mazinātu mazumtirdzniecības cenu atšķirības starp savstarpēji aizvietojamiem produktiem. Savukārt akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana minētiem produktiem 2025.gadā un 2026.gadā notiks no 1.janvāra.