Kā parūpēties par deguna gļotādu, lai izvairītos no elpceļu infekcijām?

Tuvojoties rudens saaukstēšanās sezonai, arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kā izvairīties no elpceļu infekcijām. Lai gan ierasts domāt, ka panākumu atslēga meklējama spēcīgā imunitātē un pareizā higiēnā, tomēr no svara tāpat ir arī pastāvīgas rūpes par deguna gļotādu – nozīmīgu aizsardzības mehānismu, kas nepieciešams, lai novērstu infekcijas un pasargātu degunu no bojājumiem. Ko iespējams darīt, lai parūpētos par deguna gļotādas higiēnu ikdienā, stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ilona Sinkeviča.