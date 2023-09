Kols noraida baumas par plāniem aiziet no Nacionālās apvienības

Intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" Kols norādīja, ka, visticamāk, ikviens ir izdarījis secinājumus par to, kas ir noticis vasarā, kā arī to, kāda ir jaunā koalīcija. NA palikšana opozīcijā, pēc viņa vārdiem, nozīmējot to, ka esošā opozīcija neliks komfortabli justies jaunajai koalīcijai. Viņš gan atzīst, ka jebkurai politiskajai partijai jābūt ambīcijai tikt valdībā, jo citādāk nevar īstenot vēlētājiem dotos solījumus.