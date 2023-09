“Hospiss LV”: Beidzot sperts pirmais solis hospisa aprūpes ieviešanā Latvijā

Jau ziņots, ka 2022. gada 11. novembrī digitālās demokrātijas platformā “ManaBalss.lv” nodibinājums “Hospiss LV” sāka parakstu vākšanu iniciatīvas “Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā” atbalstam. Dažu dienu laikā to parakstīja vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, un 21.novembrī tā tika iesniegta Saeimā (tā kā parakstu vākšana turpinās, šobrīd par iniciatīvu parakstījušies 18 384 iedzīvotāju).

Iesniedzot iniciatīvu, “Hospiss LV” lūdza Saeimu to izskatīt un rast finanšu resursus valsts apmaksāta hospisa aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai mazaizsargātiem cilvēkiem ar neārstējamām slimībām to terminālajā fāzē, kur paredzamā dzīvildze ir līdz sešiem mēnešiem, cieņpilnas nāves nodrošināšanai pacienta mājvietā vai speciāli tam izveidotās vietās hospisa stacionāros. Tāpat arī ieviest izmaiņas normatīvajos aktos un definēt hospisa aprūpi kā vienu no sociālās aprūpes pakalpojuma veidiem, definēt hospisa aprūpes principus un uzdevumus, kā arī prasības šī pakalpojuma sniedzējiem.