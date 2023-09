Elīna: Esmu par vienas nakts sakariem, bet ar šādiem noteikumiem...

"Numurs viens – tev jābūt apzinātam, tev jāsaprot, ko tu dari. [..] Piemēram, es. Es gribu saprast, kas “lācītim vēderā”, kur ir tā kaisle, par ko no bērnības lasām grāmatās vai redzam filmās. Kā atrast to, ka tev smadzenes "šauj ārā", orgasms ir fantastisks. Ja es attiecībās to neatrodu, es eju vienas nakts sakaros, satieku pēc iespējas dažādākus cilvēkus, bet apzinos, ka es tur eju un tā nebūs mīlestība, es nemeklēju sev princi baltā zirgā. Tātad būt apzinātam,” "Zilonis studijā" par vienas nakts sakaru pirmo noteikumu izsakās Elīna.