Ko vēlas vesela sirds 30, 40, 50 gadu vecumā un vēlāk?

No 40 līdz 50 gadu vecumam: nepieļaut lieko svaru un atteikties no smēķēšanas

“Asinsspiedienam vienmēr jābūt 120/80 mmHg un pulsam no 60 līdz 70 sitieniem minūtē neatkarīgi no tā, vai cilvēkam ir 18 vai 50 gadu. Šie skaitļi gluži kā reizrēķins jāzina katram,” saka farmaceite Ivanda Krastiņa. Šobrīd izmērīt asinsspiedienu un noteikt savu cukura līmeni asinīs var arī vairākās "Apotheka" aptiekās, bet, gādājot, lai šie rādītāji saglabātos normas robežās, jārunā arī par riska faktoru mazināšanu. Tātad – atmest smēķēšanu, ēst veselīgu, vitamīniem un minerālvielām bagātu ēdienu, samazināt stresa līmeni ikdienā un iekustināt mazkustīgo dzīvesveidu. “Vēlos uzsvērt, ka ne tikai pieaugušajiem jātiek galā ar saviem kaitīgajiem paradumiem, bet pusaudžu vecākiem silti iesaku uzraudzīt arī savu bērnu paradumus. Smēķējošiem pusaudžiem ateroskleroze un līdz ar to asinsvadu sašaurināšanās var sākties vēl pirms 20 gadu vecuma, jo smēķēšana bojā endotēlija slāni asinsvados, tas vairs neatjaunojas, un asinsvads pamazām sašaurinās. Ja vēlāk dzīves gaitā šim cilvēkam paaugstināsies asinsspiediens, tas radīs vēl papildu riskus sirds veselībai,” brīdina farmaceite.