Slovākijā notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas

Šimečka ir solījis atbrīvot Slovākiju no "pagātnes", ar to domājot Fico atrašanos premjerministra amatā trīs termiņus no 2006. līdz 2010.gadam un no 2012. līdz 2018.gadam, un aicinājis slovākus "ievēlēt nākotni".