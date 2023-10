Rīgā turpinās skriešanas čempionāts un satiksmes ierobežojumi

Savukārt piecu kilometru distancē kenijiete Beatrise Čebeta cīnīsies par savu otro pasaules čempiones titulu šogad, bet konkurenci viņai sastādīs pasaules rekorda īpašniece attiecīgajā distancē Ejgajehe Taje no Etiopijas, olimpiskā čempione 3000 metru šķēršļu skrējienā Peruta Čemutaja no Ugandas un japāniete Nozomi Tanaka.

Vīriešu konkurencē piecu kilometru distancē viens no favorītiem ir pasaules rekorda īpašnieks etiopietis Berihs Aregavi, viņa tautietis Jomifs Kejelča un kenijietis Nikolass Kipkorirs.

Pasaules čempionāts skriešanā šajā nedēļas nogalē uzņem ne tikai ievērojamu ārvalstu dalībnieku skaitu - 2575 skrējējus no 100 valstīm, no kurām lielākā pārstāvniecība ir Igaunijai, Lielbritānijai, Vācijai, Polijai un Lietuvai, un, bet arī trīs dažādu ar skriešanu saistītu starptautisku konferenču, no kuriem lielākā ir "World Athletics Global Running Conference", dalībniekus.