Kariņš un Dombrovskis varētu būt "Vienotības" EP vēlēšanu saraksta līderi

Reizē partijas pārstāvji uzsvēra, ka līdz šim partijas valdē vēl nav notikušas diskusijas par EP kandidātiem un ka pirms diskusiju sākšanas par to vēl ir jāsagaida valsts 2024.gada budžeta pieņemšana Saeimā.

Vaicāta par to, vai Kariņš un Dombrovskis varētu būt JV vēlēšanu saraksta pirmie kandidāti, EP deputāte Melbārde atzīmēja, ka ar neapbruņoti aci redzams, ka viņi abi ir dabiski līderi, kuri ir pazīstami arī Eiropas Parlamentā. Taujāta, kuram no viņiem sarakstā būtu jāieņem pirmais numurs, EP deputāte ar smaidu pieļāva, ka par to vajadzētu vienoties abiem politiķiem kopīgi.