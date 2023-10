Ķirsis pieprasa skaidrojumus par pagaidu asfalta ieklāšanu Rīgā skriešanas čempionāta trasē

"Čempionāta rīkošanas praktiskajā pusē ir karote darvas - proti, kurš, kad un kādēļ pieņēma lēmumu par to, ka Slokas ielā uz čempionāta laiku tiks ieklāts pagaidu asfalts," tviterī raksta Rīgas mērs.

Viņš uzdevis Rīgas izpilddirektoram sniegt paskaidrojumu par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums un kad par to tika pieņemts lēmums, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksā.