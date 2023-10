Iedzīvotāji var balsot par 30 Rīgas apkaimju attīstības iecerēm

Šogad balsot klātienē varēs arī Iļģuciema bibliotēkā 10. un 24. oktobrī un Imantas bibliotēkā 3., 17. un 31. oktobrī no plkst.13 līdz 17. Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, tātad atbalstīt tikai vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.