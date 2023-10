LLKC: Graudaugu raža būtiski sarukusi visā valstī

I.Skudra gan norāda, ka Kurzemē un Vidzemē sējumi ir ļoti atšķirīgi, tostarp ražas līmeni ietekmēja ne tikai sējas laiks, bet arī šķirne un lauka novietojums. Vasaras kviešiem raža svārstījās no 1,5 līdz 3,5 tonnām no hektāra.

Tikmēr LLKC Preiļu augkopības konsultante Inese Magdalenoka informē, ka Latgalē daļu auzu ražas lauksaimnieki salika skābbarībā, lai nodrošinātu lopbarību. Arī bioloģiskās saimniecībās auzu ražas nav augstas - no 1,2 līdz 1,8 tonnas no hektāra. Savukārt griķiem, kas sēti agrāk un mālainākos laukos, sausuma ietekmē raža bija zemāka nekā vēlāk sētajiem.

Vienlaikus, ja 2022.gadā vasaras rapša ražība bija 1,57 tonnas no hektāra, tad šogad tā samazinājusies un iegūtas 1,42 tonnas no hektāra. Tostarp arī sējplatības samazinājušās no 21 000 hektāru pērn uz 10 100 hektāriem šogad.