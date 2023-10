Pērn visbiežāk avārijas bez OCTA izraisījuši autovadītāji Latgalē

Lai skaidrotu sabiedrībai OCTA un tehniskās apskates savlaicīgas veikšanas nepieciešamību, kā arī mazinātu to autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA vai neveic transportlīdzekļa tehnisko apskati, oktobrī LTAB, sadarbībā ar CSDD un Valsts policiju, īsteno sociālu kampaņu “Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!”. Kampaņas laikā vairāki fotoradari visā Latvijā, līdzīgi kā to jau šobrīd dara vidējās ātruma kontroles radari, veiks OCTA un tehniskās apskates kontroli ārpuskārtas režīmā – t.i. neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma.