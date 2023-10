Streiks Lietuvā: pirmdien streikojuši vairāk nekā 2000 pedagogu

Līdz plkst.14 par savu dalību streikā bija paziņojušas 133 izglītības iestādes, kas ir 6,34% no visām valsts izglītības iestādēm.

Tajās streikoja 2329 no vairāk nekā 58 000 darbinieku. No tiem gandrīz 1800 bija skolu skolotāji.

Valdība ierosina nākamgad skolotāju algas paaugstināt divos posmos: no janvāra par 10% un no septembra - vēl par 10%, lai skolotāju vidējā alga sasniegtu 130% no vidējās algas valstī.