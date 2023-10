VUGD turpina periodiski apturēt posteņu darbību

Oktobra sākumā kopējais vakanto amatu skaits VUGD bija 11,2% jeb 364 no 3253 amatiem. Papildus, vidēji 4-6% amatpersonas vienlaicīgi atrodas cita veida attaisnotā prombūtnē - darbnespēja, bērnu kopšanas atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums, apmācība un tā tālāk.

Piemēram, Baldones postenī oktobra sākumā no 16 amata vietām, sešas bija vakantas un divas amatpersonas atrodas attaisnotā ilgstošā prombūtnē. Līdz ar to astoņas amatpersonas nevar nodrošināt to, ka katru diennakti dežūrmaiņā atrodas trīs amatpersonas un tajā pašā laikā tiek ievērots obligātais atpūtas laiks un netiek pārsniegtas maksimālās pieļaujamās virsstundas četru mēnešu periodā.