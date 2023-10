"Revolut" un citi ārvalstu konti - Latvijas parādnieku iecienītas "slēptuves"

Procedūra ir sarežģītāka, laikietilpīgāka un dārgāka, lai tiktu apķīlāti parādnieka aktīvi. Andris Spore neslēpj, ka viss atkarīgs no parāda summas. Kreditori izvērtē, vai maz ir vērts ieguldīt naudu ārzemju parādu piedzinēju algošanai.

Kreditori ne vienmēr steidz lūgt palīgā ārvalstu parādu piedzinējus arī tajās valstīs, kurās viņi prasot samaksu gan par darbu, gan procentus no parāda summas.

Kā noskaidroja raidījums "360TV ZIŅneši", parādnieki bieži vien veikli izvairās no izpildes pasākumiem un ātri pārvieto savus līdzekļus no bankas konta vienā valstī uz kontu citā valstī. Tad parādu piedziņas process tajā valstī sākas no gala. Beigās kreditors bieži vien var atgūt tikai niecīgu parāda daļu.