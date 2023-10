Ministrijas neatbalsta iedzīvotāju iniciatīvu par izmaiņām slimības lapu apmaksas kārtībā

Iniciatīvas pārstāve Treimane uzskata, ka nodarbināto iedzīvotāju veiktā sociālā apdrošināšana nemaz tik droša neesot, proti, slimības lapu pirmās deviņas dienas apmaksā darba devējs, turklāt par pirmo dienu tie ir 0% no algas, par nākamajām divām - 75%, un pārējās dienas - tikai 80% no bruto algas.

Viņa rosina pārskatīt slimības lapu apmaksas kārtību un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai slimības laikā, sevišķi jau pašreizējo slimības lapai A paredzēto deviņu dienu periodā cilvēkam to kompensētu 100% apmērā no neto algas un to izmaksātu no sociālā budžeta.