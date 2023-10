LM vēl vērtēs minimālā ienākumu slieksni

Vienlaikus ministrija novērtē to, ka vairāki jautājumi tika atzīti par atbilstošiem - piemēram, izmantotā minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanas metode un to pārskatīšanas kārtība.

"GMI slieksnis ir tikai viens no minimālo ienākumu sliekšņiem, tādējādi spriedums netieši rada nepieciešamību vērtēt minimālo ienākumu sliekšņus plašākā kontekstā, tādēļ attiecībā uz to, kāds būs minimālo ienākumu slieksnis, šobrīd nav iespējams pateikt,- to LM vērtēs, veicot nepieciešamos aprēķinus un gatavojot attiecīgo argumentāciju," pauda valsts sekretāra vietniece.