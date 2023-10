Mūrniece: Latvijā nākotnē iespējams ražot šaujampulveri un 155. kalibra munīciju

Parlamentārietis Vilis Krištopans (LPV) kā problēmu minēja to, ka viņa vadītā mednieku kluba pārstāvji neesot informēti par savu lomu valsts aizsardzībā apdraudējuma gadījumā. Līdzīgi arī deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) norādīja, ka nav pareizi, ka, lai gan viņam pieder šaujamieroči, arī viņš šajā pašā kontekstā nav informēts par savu lomu valsts aizsardzībā.

Bijušais aizsardzības ministrs, tagad Saeimas Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS) vērsa uzmanību, ka vairāki mednieki ir iesaistīti aizsardzības mācībās. Atbalstu mednieku iesaistei pauda arī Mūrniece, norādot, ka to iespējams sīkāk rakstiski norādīt kādā no citiem aizsardzības jomas dokumentiem.