Eksperti uzsver nepieciešamību par seksuālo veselību runāt atbilstoši bērna vecumam

"Mēs piedzimstot esam seksuālas būtnes, jo mums ir reproduktīvie orgāni. Tas ir jautājums, kas ar mums iet visos mūsu attīstības posmos. Dažādos attīstības posmos ir dažāds fokuss, arī bērnu dabiskā interese ir atšķirīga," skaidroja Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs, psihiatrs, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Viņš norādīja, ka par "dažādiem seksualitātes aspektiem" vairāk būtu jārunā tieši ar pusaudžiem, bet par ķermeņa attīstību bērnam saprotamā valodā - jau no mazotnes.

Arī biedrības "Papardes zieds" padomes locekle Jekaterina Kalēja piekrita tam, ka par seksuālo veselību ar bērniem pakāpeniski būtu jārunā no mazotnes. "Bērns sākumā mācās pa zilbītēm, iekrāj to vārdnīcu, ar kuru varētu iemācīties pajautāt pusaudžu gados to, kas viņu interesē," viņa sacīja.