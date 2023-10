Izraēlai ir visas tiesības sevi aizsargāt, uzsver Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

TVNET jau rakstīja, ka palestīniešu kaujinieki sestdienas rītā veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlā.

"Neizslēdzu, ka tie, kas atbalsta teroristiskās organizācijas, kuras bāzējas Libānā, ir no Irānas un cita starpā arī no Krievijas. "Telegram" kanālos tiek pausta sajūsma un atbalsts, ka tiek nogalināti Izraēlas aizsardzības spēki. Te ir viela pārdomām, jo īpaši tāpēc, ka "Hamas" līderi gada laikā divas reizes ir devušies uz konsultācijām Maskavā. Viens no mērķiem bija, kā vājināt Rietumus," teica politiķis.