Jauna auditorija no Krievijas lauku dziļumiem ir ļoti nepieciešama valsts televīzijai, kur daudzu stundu garos sarunu šovos prokremliskie "eksperti" draud ar kodolkaru un mudina atgriezties pie Staļina represiju prakses.

Salīdzinot ar 2018. gadu, Krievijas iedzīvotāju daļa, kuri vispār neskatās televīziju, ir gandrīz trīskāršojusies — no 13% līdz 31%, nesen sūdzējās VCIOM vadītājs Valerijs Fedorovs. To iedzīvotāju daļa, kuri skatās tikai televīziju un nekad neiet internetā, ir samazinājusies no 23% līdz 16%, ziņoja viņš.