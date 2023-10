Latvijā teju 300 skolām izsūtīti identiski draudu e-pasti, evakuēti skolēni

LETA pārliecinājās, ka vienā no skolām izsūtītajā e-pastā kā autors uzdevies kāds Dmitrijs Harlamovs, kuram piederot teroristisks grupējums "Rīgas spēle". Tāpat viņš e-pastā aicinājis apmeklēt platformas "Telegram" diskusiju kanālu, kurā ir redzams pret latviešiem vērsts saturs, veicināta naida kurināšana un daudz ar vardarbību saistīts saturs. Tāpat tur redzami ekrānšāviņi no citiem e-pastiem, kas šķietami adresēti valsts institūcijām un uzņēmumiem ar līdzīgu vardarbīga rakstura saturu.

Līdz šim noskaidrots, ka izplatīti vismaz trīs veidu paziņojumi no vairākām adresēm, taču redzams, ka sūtītājs ir ģenerējis dažādas e-pasta adreses un visi gadījumi ir sasaistīti. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks aģentūrai LETA apliecināja, ka e-pastus saņēmušas ap 300 izglītības iestādes.

"Trīs dažādi paziņojumi, vairākas e-pasta adreses reģenerētas un arī redzam sasaisti ar pagātni, proti, arī pirmdien bija līdzīgi gadījumi tiesās. Tagad speciālisti strādā, lai saprastu, no kurienes e-pasta adreses reģenerētas. IP adreses ir no dažādām valstīm vienlaikus, tur ir gan Āfrika, gan Eiropa. Kibervidē to viegli var izdarīt, lai maldinātu par savu patieso atrašanās vietu, tāpēc tikpat labi šis cilvēks vai cilvēki atrodas Latvijā," norādīja Ruks.